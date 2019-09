Camera’s voor volgen vogels gaan uit

De camera’s waarmee vogelliefhebbers sinds afgelopen voorjaar in vogelnesten konden meekijken, gaan zondagavond uit. Het webcamproject beleefdelente.nl van Vogelbescherming Nederland trok dit jaar rond de 860.000 unieke bezoekers, meldt de organisatie.

Het was het tiende jaar dat liefhebbers via Beleef de Lente van de Vogelbescherming vogels in de broedperiode konden volgen. In totaal kon dit keer bij tien soorten worden meegekeken. Ook stond er een webcam op een voedertafel. Op dit moment zijn de camera’s bij de steenuil, de kerkuil en de voedertafel nog in de lucht.

Normaal zouden de camera’s al in juli zijn uitgegaan, maar nu is dat pas na 225 dagen. „De kerkuil en huiszwaluw wisten van geen ophouden, de nieuwe leg werd door duizenden mensen dagelijks op de voet gevolgd. Reden genoeg om de camera’s langer open te houden”, aldus de Vogelbescherming.

Komend voorjaar start Vogelbescherming een nieuwe Beleef de Lente.