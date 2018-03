Camera’s voor belaagd Israëlisch restaurant

Het Israëlische restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg in Amsterdam krijgt cameratoezicht.

Waarnemend burgemeester Van Aartsen heeft daartoe vrijdag besloten in overleg met de politie. De vrijdag geïnstalleerde camera’s blijven volgens Van Aartsen minimaal vier weken hangen.

Het restaurant werd in de nacht van donderdag op vrijdag voor de derde keer in korte tijd belaagd. Deze keer werd er iets tegen de ruit gegooid, waardoor een grote ster in het glas ontstond. De politie zegt nog geen aanwijzingen te hebben dat er een anti-joods motief achter het vandalisme zit.

Vorig jaar sloeg een Syrische vluchteling met een knuppel de ramen van het koosjere restaurant in. In januari werd HaCarmel opnieuw belaagd. Toen werden de ramen besmeurd.

Kosjer restaurant Amsterdam opnieuw belaagd

Zware straffen

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) roept de politiek op om krachtig op te treden tegen antisemitische misdrijven. Ook pleit het centrum voor zware straffen.

Volgens CIDI-directeur Luden zijn de gebeurtenissen geen toeval. „Het gaat hier om antisemitische haatmisdrijven, gericht op een Joods doel. De aanvallen op HaCarmel zijn helaas geen uitzondering, maar passen in een zorgwekkende trend. Het is tijd om te erkennen dat vage reacties en het verschuilen achter woorden als ”verontwaardiging” en ”bezorgdheid” door de overheid niet toereikend is.”

Eigenaar Joods restaurant strijdbaar

Eigenaar vernield joods restaurant Amsterdam vreest herhaling

SGP dineert bij getroffen Israëlisch restaurant