Camera’s in Amsterdamse straat waar explosieven afgingen

Op en rond de Dijkmanshuizenstraat in Amsterdam-Noord wordt deze woensdag cameratoezicht ingesteld. De camera’s hangen er tot 1 december, heeft burgemeester Femke Halsema laten weten.

De afgelopen maanden zijn er in die straat verschillende incidenten geweest. Zo is op 25 juli een woning beschoten en zijn er op 21 oktober en 26 oktober 2020 ontploffingen geweest bij twee woningen in deze straat, waarbij de voordeuren zijn ontwricht en vernield. Deze incidenten leveren een gevaar op voor de openbare orde, aldus Halsema, en bewoners voelen zich niet meer veilig in hun eigen omgeving.

Niet alleen worden er camera’s worden opgehangen, ook gaat de politie meer surveilleren en is er ’s avonds en ’s nachts extra toezicht door particuliere beveiligers.