Bij de woning van het gepeste Joodse gezin in Hippolytushoef worden camera’s geplaatst. „We doen dat voor preventie en informatie”, zegt burgemeester Rian van Dam tegen NH Nieuws.

Bij het huis van het gezin ontplofte eind vorige maand een vuurwerkbom. Het was volgens de familie het zoveelste incident. In de twintig jaar dat ze wonen in Hippolytushoef, in de kop van Noord-Holland, zijn ze naar eigen zeggen al tientallen keren lastiggevallen.