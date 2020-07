Camelia-Römer stapt op als minister van Gezondheid in Curaçao

Op Curaçao is vrijdagochtend (lokale tijd) Suzy Camelia-Römer afgetreden als minister van Gezondheid. Camelia-Römer is leider van de politieke partij PIN. Ze heeft sinds zaterdag 18 juli geen steun meer van parlementariër Rennox Calmes die zich van de partij heeft gedistantieerd en verdergaat als onafhankelijk Statenlid.

Calmes is van mening dat Camelia-Römer, oud minister-president van de Nederlandse Antillen, zich niet aan afspraken met hem heeft gehouden. Zo was afgesproken dat de partij meer kansen zou geven aan jongeren in de politiek. Dat is volgens hem niet gebeurd.

Calmes heeft ook zijn steun aan de regering opgezegd. Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ordening Zita Jesus-Leito neemt voorlopig de portefeuille van Gezondheid waar.