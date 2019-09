Calvijn College stuurt ouders brief na ophef om korte broek

In een brief aan alle ouders, verzorgers en leerlingen legt het Calvijn College in Zeeland vrijdag uit waarom de kledingcode van de school, die bepaalt dat jongens geen korte broek mogen dragen, in de afgelopen week tot zoveel ophef heeft geleid.

Een leerling van de school schakelde het online programma #BOOS van BNN in om zijn om zijn onvrede te uiten over de kledingcode, in de hoop dat de school die regel zou aanpassen. Daarop werd de leerling geschorst.

Jan Bakker, voorzitter van het college van bestuur van het Calvijn College, stelt in de brief dat de school in de fout is gegaan door de schorsing niet te melden aan de Onderwijsinspectie. „We hebben de inspecteur daarvoor onze verontschuldigingen aangeboden.”

Verder schrijft Bakker dat klachten dat bij de handhaving van de kledingcode verschil wordt gemaakt tussen jongens en meiden terecht zijn. „We bezinnen ons op de vraag hoe we de praktijk dichter bij de regel kunnen brengen.”