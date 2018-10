Caloh Wagoh mogelijk betrokken bij moord Belg

De politie onderzoekt of motorclub Caloh Wagoh betrokken is bij het doodschieten van de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts. De Belg werd in september 2017 vermoord in de buurt van een kroeg in Spijkenisse. In het café aan de Lisstraat kwamen veel leden van deze outlaw motorcycle gang (OMG).

De politie vermoedt dat Bogaerts betrokken is geraakt bij de handel in harddrugs en in een conflict verzeild is geraakt. De Belg handelde in zeecontainers en had fikse schulden opgebouwd, die hij voor zijn gezin verborgen hield, zo maakte de politie bekend in Opsporing Verzocht.

Bogaerts is van dichtbij onder vuur genomen en overleed ter plaatse. De daders zijn gevlucht in een zwarte BMW M5 Touring. Die auto is twintig minuten na de liquidatie brandend aangetroffen in Barendrecht, naast pannenkoekenhuis De Oude Maas aan de Achterzeedijk. De politie vond daar ook kleding, vermoedelijk van de daders. Er is DNA op een verbrand kledingstuk gevonden.

De eigenaar van het café dat nu op de Lisstraat is gevestigd heeft op geen enkele manier te maken met Caloh Wagoh of met criminele activiteiten, benadrukt de politie.