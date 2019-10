’Caloh Wagoh had drie moordcommando’s’

Motorclub Caloh Wagoh heeft over drie moordcommando’s beschikt. Delano R., medeoprichter van de club, stuurde de commando’s aan. R. nam opdrachten aan van onder anderen de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi, die het best betaalde. Via lid en ‘raadgever’ van Caloh Wagoh Greg R. kwamen er ook moordopdrachten binnen van criminele groepen Turken.

Dat heeft kroongetuige Tony de G. verklaard, zo heeft het Openbaar Ministerie vrijdag gezegd, tijdens een inleidende zitting tegen R. en R. (geen familie) en een groep medeverdachten, in het zogeheten onderzoek-Eris.

De G. heeft een reeks verklaringen afgelegd in het steeds verder uitdijende Eris, gericht op een reeks liquidaties dan wel pogingen of plannen daartoe van een groep van veertien verdachten. Delano R. geldt als hoofdverdachte.