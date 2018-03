Calamiteitenfonds: 2,6 miljoen voor reizigers

Aan onfortuinlijke Nederlanders in het buitenland is vorig jaar in totaal 2,6 miljoen euro uitgekeerd. Dat meldt het Calamiteitenfonds dat een lijst maakte met natuurrampen waarmee vakantiegangers te maken hadden.

De orkaan Irma trof zo’n 1400 Nederlandse toeristen op onder meer Curaçao, Sint-Maarten en Cuba. Dat was voor het fonds verreweg de grootste kostenpost: 950.000 euro.

Nederlanders op zomervakantie kregen verder te maken met aardbevingen op het Griekse eiland Kos en in de Turkse badplaats Bodrum. „Door onlusten in Gambia werden begin van 2017 zo’n 1000 Nederlandse reizigers getroffen en de vulkaanuitbarsting op het Indonesische eiland Bali en de daaropvolgende aswolk hield de gemoederen eind november flink bezig”, aldus een woordvoerder.

Het Calamiteitenfonds keerde het geld in 2017 uit aan in totaal 6900 gedupeerde reizigers. Een vergelijking maken met schadebedragen uit eerdere jaren is volgens het fonds moeilijk. „Dat hangt erg af van het aantal natuurrampen in een jaar, waar ze plaatsvinden en of er natuurlijk Nederlanders in die gebieden zijn.”

„In 2016 waren er ruim twintig kleine calamiteiten die ons bij elkaar 4 ton hebben gekost. Maar in 2011 kostte het alleen al 2,5 miljoen euro om in de meivakantie Nederlanders te repatriëren vanwege de rellen in Egypte.”

Het Calamiteitenfonds is geen commerciële verzekeraar maar een garantiefonds, een non-profitorganisatie.