‘Cafémoordenaar’ Delft vecht door om gratie

De tot levenslang veroordeelde moordenaar Cevdet Y. stapt opnieuw naar de rechter om gratie te krijgen. Hij vindt het onterecht dat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) onlangs een negatieve voordracht voor zijn gratieverzoek heeft ingediend bij de koning. Y. schoot in 1983 in het Delftse café ’t Koetsiertje zes mensen dood, onder wie een 12-jarig meisje.

Woensdag dient een kort geding voor de rechtbank in Den Haag. In december had Y. de Nederlandse staat ook al via de rechter ertoe gedwongen mee te werken aan zijn gratieverlening. Hij eiste dat de voordracht positief zou zijn. De rechter in Den Haag besloot toen dat de Staat op korte termijn een voordracht moest doen, maar dat de minister zelf mocht bepalen of die positief of negatief zou zijn.

Volgens Y.’s advocaat Romke Wybenga heeft Dekker een negatieve voordracht gedaan, maar had dit een positieve moeten zijn. Hij wijst op een unaniem positief advies van het gerechtshof Den Haag en een positief reclasseringsrapport over zijn cliënt.