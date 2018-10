Cafébezoekers Breda onwel, man opgepakt

Een man van 22 uit Oosterhout is aangehouden omdat hij mogelijk iets te maken heeft met een incident in een café in Breda. Daar werden in de nacht van vrijdag op zaterdag tientallen mensen niet goed, nadat er pepperspray of een soortgelijke stof naar binnen was gespoten.

De Oosterhouter is opgepakt in een huis in Breda. Hij wordt verdacht van zware mishandeling. Over zijn motief is nog niets bekend.

Kort voor 03.00 uur kregen de bezoekers plotseling ademhalingsproblemen, branderige ogen en braakneigingen. De kroegbaas deed direct alle verlichting aan en dirigeerde iedereen naar buiten. Van de mensen in het café zijn er 24 onderzocht door ambulancepersoneel. Elf van hen werden ter plaatse behandeld, vier mensen werden doorgestuurd naar het ziekenhuis. Bij een huisartsenpost in de buurt meldden zich ook nog drie mensen.

Volgens de politie was er sprake van behoorlijke paniek. De eigenaar van het café heeft aangifte gedaan.