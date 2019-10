Café Veenendaal blijft nog maand dicht

Burgemeester Gert-Jan Kats heeft bepaald dat café Het Dak van de Markt bij de Oude Kerk in Veenendaal tot en met 17 november gesloten blijft. Het horecabedrijf was op last van Kats al respectievelijk vier en tien dagen dicht, na beschietingen, brandstichtingen en een bommelding die mogelijk zijn gericht tegen de lachgashandel van de caféhouder.

Sluiting is volgens Kats “in het belang van het lopende onderzoek en de openbare orde en veiligheid”. Het Openbaar Ministerie heeft 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot oplossing van de misdrijven en aanhouding van de dader(s).