Café twee weken gesloten na vondst explosief

Café Home aan De Grent in Noordwijk wordt op last van de burgemeester twee weken gesloten vanwege de vondst van een explosief bij het pand dinsdagochtend. Het pand wordt beveiligd door politie en particuliere bewakers.

„Ik neem deze bestuurlijke maatregel, omdat onze inwoners, ondernemers en toeristen zich veilig moeten voelen in ons uitgaansgebied”, zegt burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld in een verklaring. „Wij doen er alles aan om de openbare orde en veiligheid te waarborgen.”

Dinsdagochtend werd de omgeving rond de kroeg ontruimd vanwege de vondst van een explosief. Eerder ging een explosief af bij een woning aan de Binnenweg in Noordwijk. Er raakte niemand gewond, maar de schade is groot. Of er een verband is, is niet bekend.