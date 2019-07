Café gesloten om drugs en illegaal gokken

Op last van burgemeester Femke Halsema is het café De Zevende Hemel aan de Hofwijckstraat in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer gesloten. In het café vond de politie handelshoeveelheden drugs en er werd illegaal gegokt op een gokcomputer.

Er was cocaïne aanwezig, maar ook MDMA (grondstof voor xtc), ketamine en de relatief nieuwe drug 4-FA, die volgens het Trimbosinstituut qua werking tussen speed en MDMA in zit.

Bij het uitlezen van de gokcomputer stelde de Kansspelautoriteit vast dat er dagelijks weddenschappen op werden afgesloten.

Het café moet voor onbepaalde tijd dicht.