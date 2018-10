Café-restaurant ’t Jagershuis in het Zeeuwse Hengstdijk (gemeente Hulst) is door brand verwoest. De brand brak vrijdagochtend uit op de eerste verdieping van het pand. De oorzaak is nog onbekend. Voor zover bekend was er niemand in het café aanwezig. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen.