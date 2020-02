Cadeauactie bij weigeren vaccinatie verboden

Een actie waarbij zwangere vrouwen een gratis blender konden krijgen als ze hun kind tijdens de zwangerschap niet zouden vaccineren tegen kinkhoest, wordt verboden, schrijft het AD. Dat blijkt uit een besluit van de Reclame Code Commissie. Sinds kort zit de 22-wekenprik in het Rijksvaccinatieprogramma. Die prik beschermt moeder en ongeboren kind tegen kinkhoest. Dit is voor baby's een zeer ernstige ziekte.

Voor de website Miss Natural Lifestyle reden om in verzet te komen tegen de inenting. Die zou lichaamsvreemde gifstoffen in de bloedbaan brengen, 'weerzinwekkend' zijn en in veel gevallen niet helpen. Dus loofde de site in samenwerking met een fabrikant een beloning uit voor de eerste honderd aanstaande moeders (en vaders) die vaccinatie zouden afwijzen: een blender ter waarde van 399 euro.

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) laat weten het oordeel van de commissie goed nieuws te vinden. Eerder zei de bewindsman al dat hij de actie onverantwoord vond.