BZ zoekt uit of Nederlanders betrokken zijn bij vliegramp Karachi

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt uit of er Nederlanders betrokken zijn bij de vliegtuigcrash vrijdag in Pakistan. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten via Twitter. Het ministerie meldt de situatie op de voet te volgen. Mensen met vragen kunnen terecht bij het 24/7 BZ Contactcenter.

Het passagiersvliegtuig met 107 mensen aan boord stortte vrijdag neer in een woonwijk van de Pakistaanse stad Karachi. De crash gebeurde toen het toestel wilde landen op een vliegveld bij de stad. De oorzaak van de vliegramp is niet bekend. Het gaat om een toestel van Pakistan International Airlines, een Airbus 320, die was vertrokken uit de Pakistaanse stad Lahore.

Het ongeluk komt enkele dagen nadat het land commerciële vluchten heeft hervat. De vliegtuigen werden aan de grond gehouden vanwege de corona-epidemie.