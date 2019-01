BV Nederland verdient miljoenen aan cannabismarkt

De snelgroeiende cannabisindustrie betekent kassa voor Nederland. Tientallen Nederlandse bedrijven in de tuinbouwsector verdienen 'honderden miljoenen euro's' in deze nieuwe markt, blijkt uit een rondgang van RTL Z. Maar ze praten er liever niet over. "We hebben ook klanten in het Midden-Oosten."

Vooral in Noord-Amerika en Canada zitten grote partijen die gigantische bedragen investeren in de teelt van cannabis. Die hebben haast oneindige budgetten, maar heel weinig kennis. Die kennis kopen ze in bij de tientallen toeleveranciers in de tuinbouwsector. Denk aan kassenbouwers, makers van LED-belichting, bouwers van klimaat- en irrigatiesystemen en leveranciers van gewasbescherming. En Nederland heeft veel van dit soort bedrijven. En die bedrijven lopen nu binnen op de honger naar kennis van de grote cannabisinvesteerders, aldus RTL Z.