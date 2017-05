BuZa: alleen naar Venezuela als het echt moet

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) heeft woensdag het reisadvies voor Venezuela aangepast. Reizen naar het land wordt ontraden. Het advies is om alleen af te reizen als het strikt noodzakelijk is. De grensstreek met Colombia moet helemaal worden gemeden.

Reden is de al tijden gespannen situatie in Venezuela, waardoor het gevaar bestaat dat mensen terechtkomen in onlusten en demonstraties. Door die gewelddadige onlusten zijn de afgelopen weken doden gevallen.

Door de steeds slechtere economische situatie is er schaarste aan voedsel, medicijnen en papiergeld. Ook is er in het Zuid-Amerikaanse land veel gewelddadige criminaliteit, waar buitenlanders het slachtoffer van kunnen worden. Het ministerie raadt mensen aan die toch naar het land afreizen om zich te registreren bij BuZa.