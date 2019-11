Buurtonderzoek Glane na neerschieten advocaat

In het onderzoek naar de aanslag op advocaat Philippe Schol in het Duitse Gronau heeft de politie donderdag een buurtonderzoek gehouden in het Twentse dorp Glane. Dat ligt net aan de Nederlandse kant van de grens, op enkele honderden meters van de plek waar Schol werd beschoten. Mensen die daar wonen, hebben misschien iets gezien dat belangrijk kan zijn voor het onderzoek. De politie wil ook graag beeldmateriaal krijgen.

De politie heeft ook gesproken met mensen uit de omgeving van Schol. Het gaat zowel om zakelijke kennissen als mensen uit zijn privéleven.

De 43-jarige Schol werd beschoten vanuit een rijdende auto met Nederlands kenteken, waarin meerdere mensen zouden hebben gezeten. Er is nog niemand gearresteerd. Duitse en Nederlandse agenten zijn aan het zoeken. Schol zelf heeft inmiddels kort met rechercheurs gesproken. Over de inhoud van dat gesprek wil het Duitse Openbaar Ministerie niets zeggen.

Het onderzoek heeft de naam Montenegro gekregen. Zulke namen worden willekeurig gekozen.

Schol heeft de afgelopen jaren een paar grote faillissementen in Twente afgewikkeld. De curator werd al geruime tijd bedreigd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de beschieting en een van de faillissementen. Het zou ook kunnen dat Schol is neergeschoten vanwege een privésituatie, aldus de politie.