Omwonenden van de plek waar woensdagochtend de 44-jarige advocaat Derk Wiersum werd geliquideerd, schrokken wakker van drie schoten.

De vrouw van de raadsman stond bij het slachtoffer, zeggen de buurtbewoners. Een politiewoordvoerder zegt dat de vrouw niet gewond is geraakt. „Er zijn verder geen slachtoffers.” De politie kan nog niets zeggen over of de advocaat werd beveiligd.

Vanwege de liquidatie is de omgeving afgezet voor onderzoek. De politie heeft op de plek van de moord een tent opgezet.