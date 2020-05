Buurt nog afgesloten na gasexplosie Nijmegen

Een deel van de Nijmeegse wijk Hillekensacker is donderdag met hekken afgesloten, nadat woensdag een woning in die wijk verloren ging door een gasexplosie. Het huis waar de explosie plaatshad is volledig weggevaagd. Het dak van het huis kwam in een andere straat terecht. Zeker twintig woningen in de omgeving van de 32e straat liepen schade op.

De 60-jarige bewoner van het ontplofte huis is naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van beschadigde huizen hebben de nacht elders moeten doorbrengen. Het is volgens de veiligheidsregio nog onzeker of iedereen donderdag terug naar huis kan.

Een aannemer en woningcorporatie Woonwaarts nemen donderdagmorgen de schade op. Door de ontploffing vlogen tot in de wijde omtrek pannen van het dak en sloegen ramen en deuren uit de sponningen. Mogelijk zijn ook gevels en daken ontzet.

Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De resten van het verwoeste huis worden zo snel mogelijk weggehaald.