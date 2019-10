Na een poging tot een plofkraak in de nacht van dinsdag op woensdag zijn enkele straten in Amsterdam-Noord urenlang afgezet geweest. Er was een explosief blijven liggen.

De omgeving van de IJdoornlaan, Westerlengte en Bezaanjachtplein waren tot 09.30 uur afgesloten. Het explosief is onschadelijk gemaakt. De politie zoekt twee mensen met een bivakmuts op die bij de geldautomaat zijn gezien.