Butskoppen in de Oosterschelde gezien

In de Oosterschelde zijn twee butskoppen waargenomen. Butskoppen zijn diep duikende walvisachtigen uit de familie van de spitssnuitdolfijnen. SOS Dolfijn meldde zondag dat het om een soort gaat die de afgelopen 50 jaar slechts tweemaal eerder levend is gezien in Nederland.

Butskoppen kunnen ruim 2 uur onder water blijven en kunnen dan dieptes van meer dan 2 kilometer bereiken. Daar jagen ze op diepzee inktvissen en vis. „Daarom horen deze dieren niet thuis in de ondiepe zuidelijke Noordzee en kunnen ze hier maar moeilijk overleven”, aldus SOS Dolfijn.

De natuurorganisatie is op zoek gegaan naar de butskoppen. Het zou gaan om een moeder en haar dochter. Zondagavond twitterde SOS Dolfijn dat de zoekactie nog geen resultaat heeft opgeleverd.