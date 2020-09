Butskopjong dood aangetroffen bij Borssele

De jonge butskop waarnaar werd gezocht in de Westerschelde, is dinsdagavond dood aangetroffen bij Borssele. Dat meldt SOS Dolfijn op Twitter.

Bij het kalf ontbreekt de staart en het heeft een grote wond, vermoedelijk door een aanvaring. De jonge butskop wordt geborgen voor onderzoek aan de Universiteit Utrecht.

Maandag werd al een dode butskop aangetroffen bij Terneuzen. Dat was waarschijnlijk de moeder van het jong dat nu is gevonden. Ook het moederdier is vermoedelijk aangevaren.

Butskoppen leven normaal in diepe oceanen waar ze op kilometers diepte naar voedsel zoeken. Twee weken geleden werden twee butskoppen verdwaald aangetroffen in de Oosterschelde. Mogelijk waren het dezelfde dieren.