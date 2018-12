Busreiziger brandt zich aan vloeistof

Een 23-jarige Delftenaar heeft maandag brandwonden opgelopen toen hij in een lijnbus in aanraking was gekomen met een bijtende vloeistof. Het goedje lag op de bank waarop hij was gaan zitten.

Het voorval gebeurde ’s ochtend vroeg in bus 57 van Leiden naar Nieuw-Vennep. Op het moment dat de man plaatsnam, kreeg hij een branderig gevoel. Het stapte uit in Sassenheim en liet zich met een taxi naar een ziekenhuis brengen. De bus werd ontruimd en het bankje is uit het voertuig gehaald.

De politie onderzoekt de herkomst van de stof en liet dinsdag weten dat er niet per se sprake hoeft te zijn van opzet. Het zou ook heel goed mogelijk kunnen zijn dat de stof per ongeluk op de bank terecht is gekomen.