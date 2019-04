Busje met drugsafval uitgebrand in Eindhoven

In Eindhoven is dinsdagochtend een busje met vermoedelijk drugsafval volledig uitgebrand. De brand was zo hevig dat niet meer kan worden vastgesteld wat voor chemisch goedje er in de bus zat en of het om drugsafval gaat. „Maar we gaan daar wel vanuit”, zei een woordvoerder van de politie dinsdag.

De melding over de brand op de Baltesakker in Eindhoven kwam rond 01.00 uur binnen. De tipgever zag iemand te voet vluchten. De politie heeft nog gezocht, maar niemand meer gevonden.

Het is niet de eerste keer dat in Eindhoven chemisch afval is gedumpt. Op 7 oktober 2018 moesten bewoners van twaalf appartementen in Eindhoven hun woning verlaten wegens een brand in een vrachtwagen met drugsafval. Twee weken geleden loosden onbekenden 1600 liter chemicaliën op de Eindhovenseweg tussen Son en Eindhoven.

Eind maart werd bekend dat het aantal dumpingen van chemisch drugsafval in Nederland vorig jaar is gestegen tot bijna driehonderd. Een derde daarvan (109 lozingen) vond plaats in Brabant.