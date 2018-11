Busje met drugsafval bij winkelcentrum ontdekt

In het Brabantse Gilze-Rijen heeft de politie een busje aangetroffen met daarin ongeveer drieduizend liter chemisch (drugs-)afval. Een persoon is aangehouden. Waar het afval vandaan komt, wordt nog onderzocht, meldt de politie.

Het busje stond op de Mangrovelaan, in de buurt van een klein winkelcentrum. Vorige maand waren er meerdere meldingen van voertuigen met drugsafval die criminelen in woonwijken achterlieten. Een ervan, een kleine truck die in Nijmegen werd ontdekt, liet over een lengte van 9 kilometer een spoor van giftig zuur met oplosmiddelen achter. In Eindhoven moesten nabijgelegen appartementen worden ontruimd vanwege een brand in een truck met drugsafval.