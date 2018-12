Busje leidt naar 2600 kilo illegaal vuurwerk

In een pand in het buitengebied aan de zuidkant van Enschede is dinsdag een partij van 2600 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Een 53-jarige man uit Enschede en een 65-jarige plaatsgenoot zijn aangehouden.

De politie stuitte ’s morgens tijdens een controle van een bestelbus op de A35 al op 27 kilo illegaal vuurwerk. De 40-jarige bestuurder uit het Overijsselse Wierden werd aangehouden.

Tijdens de controle passeerde op de Haaksbergerstraat in Enschede een tweede bestelbus. De politie besloot die te volgen en kwam uit bij een pand in het buitengebied. De 53-jarige opgepakte Enschedeër bestuurdere de bestelbus, zijn 65-jarige eveneens aangehouden plaatsgenoot was aanwezig in het pand.

Al het vuurwerk is in beslag genomen en wordt vernietigd.