Buschauffeur dodelijk ongeval raakte van weg

Het ongeval met een busje waardoor vrijdag in Limburg twee inzittenden omkwamen op de A73 is volgens de politie veroorzaakt omdat de bestuurder in een moment van onoplettendheid van de weg is geraakt.

Door het ongeval, dat gebeurde ter hoogte van Belfeld, kwamen twee mannen van 18 en 20 jaar om het leven. Drie andere mannen raakten zwaar gewond. Volgens de politie verkeren deze slachtoffers niet meer in kritieke toestand. Ze zijn opgenomen in ziekenhuizen in Maastricht en Nijmegen. Alle slachtoffers zijn afkomstig uit Frankrijk.

Vrijdag bleek al dat er geen andere voertuigen bij het ongeval met het personenbusje waren betrokken.