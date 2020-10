Buschauffeur Amsterdam in ziekenhuis door mishandeling

Een Amsterdamse buschauffeur is dinsdagmiddag zo zwaar mishandeld dat hij opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Een woordvoerder van de GVB bevestigde dinsdag berichtgeving hierover van website GeenStijl, dat van het incident een filmpje plaatste.

Op de beelden is onder meer te zien hoe de chauffeur hardhandig bij zijn nek wordt gegrepen. Later staat de dader zelfs op zijn hoofd. Wat er aan het geweld is voorafgegaan, is nog niet helemaal duidelijk. De GVB bestudeert wel beelden die opgenomen zijn door camera’s in de bus.

Het incident gebeurde rond 14.30 uur in bus 21 in stadsdeel Nieuw-West op de Ruys de Beerenbrouckstraat.

De chauffeur ligt nog in het ziekenhuis. Volgens de woordvoerder is het wachten op de uitslag van MRI-scans die van hem worden gemaakt. Dát die scans moeten worden gemaakt, geeft wel aan hoe heftig het incident is, aldus de woordvoerder. „Het is verschrikkelijk. Wij leven mee met de chauffeur en zijn familie. En ook andere chauffeurs doet dit heel veel.”

Voorzitter Pedro Peters van koepel OV-NL reageerde op Twitter op het incident: „Onvoorstelbaar. Heel veel sterkte voor alle betrokkenen. We mogen hier nooit aan wennen en moeten het blijven bestrijden!”

Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt.