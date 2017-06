Bus met Nederlandse scholieren botst op vrachtauto

In Frankrijk is op donderdagnacht rond 05.45 uur op de A16 tussen Duinkerken en Calais een bus met Nederlandse scholieren uit Geldrop op een vrachtwagen gebotst. De buschauffeur is zwaargewond, melden Franse media. Hij is met een helikopter naar het ziekenhuis in Lille gebracht.

Er zaten 45 scholieren in de bus, die op weg was van Calais naar Londen. Zestien van hen zouden gewond zijn geraakt en dat zou ook gelden voor twee volwassen begeleiders.

De Poolse vrachtwagenchauffeur zou in slaap gevallen zijn.

#A16 : un blessé grave dans un accident entre camion et un bus transportant 45 lycéens néerlandais https://t.co/yODRF9tnrB pic.twitter.com/IJqpmAx4dV — Claire Serre (@ClaireSerre) June 1, 2017

Dagtrip

De leerlingen die in de verongelukte bus bij Calais zaten waren op weg voor een dagtrip naar Londen. Een vader van een van de scholieren heeft dit donderdag tegen NPO Radio 1 gezegd.

„Ze waren om 1.00 uur met de bus uit Geldrop vertrokken voor een dagtrip naar Londen. Ze zouden bij Calais op de trein gaan naar Londen. Even voor half 5 werden we gebeld dat er een ongeluk was gebeurd. Mijn zoon zei dat hij blij was dat hij nog leeft. Hij had last van zijn been en zijn knieën omdat hij bekneld heeft gezeten. Hij zat nog aan de kant van de weg te wachten tot ze zouden worden nagekeken door ambulancepersoneel. We wachten nu af wat er gaat gebeuren. De school zijn waarschijnlijk wel een bijeenkomst houden.”

Volgens de vader zijn er tien kinderen gewond geraakt. De buschauffeur is afgevoerd met een traumahelikopter.