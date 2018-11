Burn-out: 20 miljard schade én blijvend letsel

De steeds toenemende gevallen van burn-out in Nederland kosten de samenleving 20 miljard euro per jaar . Dat zegt Erik Matser, klinisch neuropsycholoog uit Helmond. Hij baseert zich daarbij op eerder door OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) verstrekte cijfers. Bovendien leidt de aandoening in veel gevallen tot blijvend hersenletsel.

„In Nederland werkt ongeveer 1 op de 5 mensen niet, als gevolg van stress en een burn-out”, aldus Matser. „Deze mensen zijn door een gebrek aan energie letterlijk te moe om te werken. Het gaat doorgaans om relatief jonge mensen.”

Matser: „Daarnaast zijn er honderdduizenden mensen die wel werken, maar eveneens gekweld worden door klachten als somberheid en angst. Veel mensen herstellen traag van diverse ziekten en de onderliggende oorzaak daarvan is stress en psychisch uit balans zijn. Deze mensen zijn vaak meerdere malen zo lang uit de roulatie als bij hun ziektebeeld past.”

Het heeft volgens Matser allemaal te maken met de invloed van aanhoudende stress op de hersenen waardoor deze slechter gaan functioneren en het hersenweefsel kan veranderen. „De enige reden dat we deze ellende kunnen betalen is dat de economie er goed voor staat. Maar we hebben niet door wat de werkelijke ziekmaker is van onze jeugd. Mensen ontwikkelen door stress een hersendisfunctie en komen veelal nooit meer op de juiste manier terug.”

En er is een stijgende lijn in de problematiek voor wat betreft jongeren, concludeert Matser. ,,Ik krijg mensen van rond de 20 jaar in mijn praktijk die geen levenskracht meer hebben, geen energie, geen creativiteit en hun visie op de toekomst is inktzwart.

Hij formuleert het probleem als volgt: ,,De hersenen functioneren het beste bij een goede balans van stresshormonen (het gaspedaal) en groeihormoon (de rem/opbouw/herstelfunctie). Onze samenleving promoot het intrappen van het gaspedaal en negeert de rem waardoor veel jonge mensen uit balans raken en langdurend ernstig ziek worden.

Wat te doen? ,,Er moet aandacht komen voor de hormonale disbalans en het disfunctioneren van het orgaan brein waardoor onze samenleving naar de ijsrots vaart. Er moet goed nagedacht worden over de transformatie van de oude papieren wereld naar de digitale wereld. Deze kost momenteel te veel jonge mensen te veel energie.