Burgers’ Zoo verwacht snel geboorte neushoorn

Dierentuin Burgers’ Zoo in Arnhem verwacht binnen twee à drie weken de geboorte van een breedlipneushoorn. De drachtige neushoorn is vanaf woensdag te volgen via een webcam.

In de Arnhemse dierentuin werden in de afgelopen achttien jaar zeven neushoorns geboren, waarvan een jong dood ter wereld kwam. Met de verwachte geboorte van nummer acht neemt Burgers’ Zoo naar eigen zeggen samen met een handvol Europese dierenparken „nadrukkelijk het voortouw qua Europese breedlipneushoornfok”. Vorig jaar werden in Europese dierenparken die deze soort hebben slechts zestien geboortes geregistreerd.

Breedlipneushoorns zijn één van de vijf nog levende neushoornsoorten. Ze staat bekend als het meest sociaal. In het wild zijn ze een bedreigde diersoort.

Vorig jaar augustus waren belangstellenden via de webcam getuige van de geboorte van neushoorn Izala. Zij beviel van haar tweede kalfje. Het eerste overleed in 2016 bij de geboorte.