Burgers slepen overheid voor de rechter om stank megastallen

Een groep mensen heeft de overheid voor de rechter gedaagd vanwege de stank die wordt veroorzaakt door megastallen. Ze willen dat de overheid hen beter beschermt tegen de geuroverlast door de intensieve veehouderij en beroepen zich op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Advocaat Nout Verbeek, die de zestien mensen bijstaat, bevestigt in het AD dat de zaak is aangespannen. Volgens hem hopen ze op eenzelfde resultaat als bij de Urgenda-zaak waarin het klimaatbeleid van de overheid aan de kaak werd gesteld. „Die zaak leert ons dat de Staat de verplichting heeft om rechten van burgers te beschermen”, zegt Verbeek.

Volgens de advocaat is de actie niet gericht tegen de veehouders. „We hebben een systeem waarin het varkensvlees zo goedkoop mogelijk moet. Veehouders houden daarom meer dieren, en de omwonenden betalen daarvoor de prijs. De overheid moet daar iets aan doen.”

„De boeren blijven binnen de vergunningsruimte die de overheid ze biedt. Ze doen dus niks fout”, zegt Verbeek. „Het punt is alleen dat die vergunningen nooit hadden mogen worden toegekend.”

Volgens het AD wonen de mensen die de staat hebben gedaagd vooral in Brabant en Limburg, en in twee gevallen in Oost-Nederland. De rechter in Den Haag zal zich over de zaak buigen, maar een inhoudelijke behandeling laat nog op zich wachten. De betrokken partijen hebben wel al een dagvaarding ontvangen.