‘Burger wil meer informatie energiezuiniger maken woning’

Veel burgers willen best hun huis verduurzamen, maar weten niet hoe. Bijna de helft van hen zou van hun gemeente meer informatie willen, maar slechts 8 procent heeft die de afgelopen tijd ook ontvangen. Dat meldt het vakblad Binnenlands Bestuur na onderzoek door I&O Research.

Ruim twee op de vijf Nederlanders hebben de afgelopen vijf jaar hun huis vooruitlopend op de energietransitie al energiezuiniger gemaakt. Meer mensen zeggen dat ze dat zouden willen doen, als de overheid een handje zou helpen. Minder dan een vijfde van de ondervraagden weet echter waar hij of zij terechtkan met vragen over isolatie of een nieuwe warmtepomp als vervanging van de cv-installatie.

De gemeenten hebben van het Rijk een rol gekregen bij de totstandkoming van de energietransitie. Volgens de onderzoekers dreigt een gat te ontstaan tussen „de op hun warmteaanpak broedende gemeenten en de burger” die al eerder met zijn energievoorziening in de weer wil. „Het lijkt erop dat een gemeente eerst het totale transitieplaatje kloppend wil krijgen voordat die ermee naar buiten treedt.”

Van de 2200 ondervraagden verwacht 60 procent overigens wel dat de gemeente hen bij de transitie financieel tegemoetkomt. Verder moet de energierekening niet stijgen en willen ze niet inleveren op warmtecomfort. Ongeveer een op de acht meldt nooit van het vertrouwde gas af te willen.