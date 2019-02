„Burger stem geven bij herbenoeming Aboutaleb”

Rotterdammers moeten hun mening kunnen geven over de herbenoeming van burgemeester Ahmed Aboutaleb. Dat is de essentie van een gezamenlijk initiatiefvoorstel van oppositiepartijen Denk, Leefbaar Rotterdam en 50Plus.

Hoewel een burgemeestersreferendum formeel niet is toegestaan, zien de drie partijen toch mogelijkheden tot een digitale peiling. Bijvoorbeeld door zelf zo’n poll te organiseren. Een andere manier is om de regels voor burgerinspraak in Rotterdam zo aan te passen dat er ook over mensen een mening kan worden gegeven.

De gemeenteraad en een vertrouwenscommissie oordelen over de benoeming. De uitslag van de peiling zou moeten worden meegenomen door de vertrouwenscommissie en de raad.

Het is nog onduidelijk of Aboutaleb, die inmiddels al tien jaar burgemeester is, een derde termijn wil. Zijn huidige, tweede termijn eindigt in januari 2021.

In Amsterdam is ook poging gedaan burgers inspraak te geven bij de keuze voor de opvolger van Eberhard van der Laan. Dat is uiteindelijk niet gelukt.