‘Burger negatiever over uitvoering zorgtaken’

Burgers zijn een stuk negatiever over de uitvoering van de jeugdzorg en andere zorgtaken door gemeenten dan ambtenaren zelf. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research, in opdracht van het vakblad Binnenlands Bestuur.

Driekwart van de ambtenaren die zich bezighouden met zorg vindt de nog vrij recente overheveling van taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en (arbeids)participatie naar de gemeenten een goede zaak. In 2016 was dit nog maar twee derde van de ambtenaren.

Nog geen een op de tien mensen die gebruik maken van gemeentezorg is van mening dat de hulp en ondersteuning sinds 2015 is verbeterd. „Een aanzienlijk deel ervaart de uitvoering van de taken als een verslechtering: 41 procent bij de Jeugdwet en 35 procent bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)”, aldus Binnenlands Bestuur.

Volgens de onderzoekers is de jeugdzorg veruit het grootste zorgenkind voor gemeenten. Mensen klagen vooral over lange wachtlijsten.

Het onderzoek werd uitgevoerd voordat eerder deze maand plannen om de jeugdzorg weer op de schop te nemen, bekend werden. Volgens het kabinet is een flink deel van deze zorg niet heel goed af bij de gemeenten. Het kabinet wil nu bepalen wat een taak van de gemeente blijft en wat zij aan een regio of zelfs nog groter verband moet overlaten.