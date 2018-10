„Burger moet gemeente contant kunnen betalen”

Als mensen een paspoort of een rijbewijs ophalen bij het gemeentehuis, moeten ze daar contant voor kunnen betalen. Het is niet toegestaan om burgers alleen te laten pinnen. Sommige mensen kunnen of willen namelijk niet pinnen en „het is belangrijk dat niemand wordt uitgesloten van dienstverlening”, aldus de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Volgens de VNG is het in „een beperkt aantal gemeenten” niet meer mogelijk om aan de balie contant te betalen. Mensen kunnen alleen nog maar pinnen. ‘Pin-only’ heet dit, en de VNG heeft er een brief over gekregen van de Europese Centrale Bank. Gemeenten mogen mensen best stimuleren om te pinnen, maar als iemand dat om wat voor reden dan ook niet wil, moeten gemeenten ze de mogelijkheid bieden om contant te betalen. Mensen hoeven geen „bijzondere redenen” te geven.