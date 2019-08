Burger mag zich verdedigen, maar geen rechter spelen

Mag een burger geweld gebruiken om een misdrijf te voorkomen? Verdienen bewoners die een inbreker te grazen nemen een pluim of de politiecel? Onderbuikgevoelens spelen bij de beoordeling van deze vragen al snel een rol. Gevaar van eigenrichting ligt op de loer.

Vijf mannen nemen in een speeltuin in Assen een man te pakken. De verdachte zou zich schuldig hebben gemaakt aan een zedendelict met een 4-jarig meisje. De omstanders houden de verdachte, een 32-jarige dove hovenier, vast in afwachting van de komst van de politie. Bij aankomst blijkt hij te zijn overleden. Vervolgens pakt de politie de mannen op. Inmiddels zijn ze weer op vrije voeten, maar blijven wel verdachten.

Het OM verklaarde dinsdag –op basis van ooggetuigen– dat er voldoende feiten zijn die wijzen op een zedenmisdrijf. Door de onrust in Assen –en de rest van het land– heeft Justitie besloten deze informatie vrij te geven, ook al is het onderzoek nog niet afgerond. Een doodsoorzaak is nog niet bekend.

OM: dode Assenaar betrokken bij zedenmisdrijf

Inbrekersrisico

Met enige regelmaat doen zich situaties voor waarbij burgers een misdrijf voorkomen door koelbloedig optreden. Twee AH-medewerkers weten in 2002 een overvaller te overmeesteren. Omdat ze erg hardhandig te werk gaan, krijgt een van hen 600 euro boete. Tot groot ongenoegen van prins Bernhard die de boete betaalt.

Een filiaalhouder van Blokker in Zaltbommel verjaagt in 2010 drie overvallers met een karatetrap. Burgemeester Van den Bosch reageert weinig diplomatiek. „Sla ze maar verrot. Ik vind dat mensen het recht hebben van zich af te slaan.”

In Diessen overlijdt een inbreker 2012 na een worsteling met de bewoners. Het is treurig dat er iemand om het leven is gekomen, stelt toenmalig staatssecretaris Fred Teeven vast. „Maar dat is wel een inbrekersrisico.”

Het aantal voorbeelden is moeiteloos uit te breiden. Een juweliersechtpaar in Deurne dat zich verzet tegen twee overvallers, met de dood tot gevolg. De vader die de aanrander van zijn zoontje te lijf gaat, waarbij de man overlijdt. Een winkelier in Moerkapelle die een van de drie overvallers met een klap van zich afslaat, waarna de man in het ziekenhuis overlijdt.

Burgers die met succes een overvaller, inbreker of fietsendief aanpakken, kunnen rekenen op massale steunbetuigingen. Tegelijkertijd kan de politie rekenen op de nodige hoon bij het inrekenen van mensen die geweld tegen criminelen hebben toegepast.

De vraag is wat burgers mogen doen om misdrijven te voorkomen. De wet is duidelijk. Het recht in eigen hand nemen, zogenaamde eigenrichting, is niet toegestaan. Het is aan de rechter om verdachten, na een zorgvuldig proces, te veroordelen. Of vrij te spreken. Zo is het nu eenmaal geregeld in dit land.

Politie: 5 verdachten Assen op vrije voeten

Het zogenaamde ”burgerarrest” kent duidelijke grenzen. Op het moment dat een verdachte niet langer tegenstribbelt, is geweld niet langer toegestaan. Blijft een burger toch op een weerloze verdachte inslaan, dan is sprake van eigenrichting, een strafbaar feit.

De enige uitzonderingen op het verbod van eigenrichting zijn burgerarrest en noodweer. Iedere burger is bevoegd een verdachte bij een op heterdaad ontdekt strafbaar feit staande te houden. Het is „toe te juichen” dat burgers hier dagelijks gebruik van maken, zegt het OM. Om te voorkomen dat de verdachte de benen neemt, mag de aanhouder daarbij dwang uitoefenen. Bijvoorbeeld door hem tegen de grond te houden.

Noodweer moet, in tegenstelling tot het burgerarrest, echter noodzakelijk zijn. Een burger mag noodweer toepassen, als hij bijvoorbeeld geen mogelijkheid heeft te vluchten. Bij noodweer én burgerarrest moet ten allen tijde geweld gepast zijn.

Lastig

En daar ligt een lastig juridisch terrein. Want wanneer gaat gepast geweld over in redeloos geweld? De rechter zal daarom elk geval afzonderlijk moeten beoordelen. Uitgangspunt is dat burgers het recht hebben zichzelf en anderen te verdedigen, maar niet eigenhandig als rechter mogen optreden. Optreden oké, bestraffen nee.