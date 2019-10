Burgemeesterspost Heerlen niet in trek

Het aantal sollicitanten naar de burgemeesterspost in Heerlen is te klein om een goede keuze te maken. De Limburgse gouverneur Theo Bovens gaat daarom de vacature opnieuw openstellen.

De mensen die al gesolliciteerd hebben hoeven dat niet opnieuw te doen. Ze worden meegenomen naar de volgende ronde. De provincie Limburg hoopt nu dat de nieuwe burgemeester voor de zomer van 2020 kan beginnen in Heerlen.

Sinds het opstappen van PvdA’er Ralf Krewinkel is Emile Roemer (SP) waarnemend eerste burger van Heerlen. Hij is bereid langer waar te nemen totdat de nieuwe burgemeester gevonden is.

Krewinkel stapte in februari op toen uitlekte dat hij had gesolliciteerd naar een vacante burgemeesterspost in buurgemeente Kerkrade. In de Heerlense politiek ontstond over die sollicitatie veel beroering omdat Krewinkel al een jaar ziek thuis zat en hij in die tijd solliciteerde. Roemer werd benoemd tot waarnemend burgemeester.