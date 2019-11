Burgemeesters willen leger voor politietaken

De burgemeesters van Veenendaal, De Bilt en Utrechtse Heuvelrug willen dat Defensie politietaken op het gebied van bewaken en beveiligen voorlopig gaat overnemen. Dat is nodig omdat er zeker tot 2025 veel te weinig agenten zijn, die ook nog eens steeds vaker moeten bijspringen bij landelijke taken.

De drie burgemeesters dienen daarover vrijdag een motie in op een ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het VNG-bestuur is van plan om de motie over te nemen en te gaan praten met de minister van Justitie.

Volgens de burgemeesters is er een „ontoelaatbare druk” op de plaatselijke politie ontstaan nu landelijke prioriteiten steeds meer menskracht vragen. Een voorbeeld daarvan is de extra bewaking van personen en gebouwen na de moord op advocaat Derk Wiersum. De burgemeesters willen ook extra geld om de politiekorpsen sneller op sterkte te brengen.