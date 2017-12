Burgemeesters willen af van knalvuurwerk

De burgemeesters in Nederland willen dat het zware knalvuurwerk wordt verboden. Liesbeth Spies, voorzitter van het Nederlands Genootschap van burgemeesters, zegt dat zaterdag in het televisieprogramma EenVandaag.

„Het echte knalvuurwerk waar aantoonbaar veel schade door wordt veroorzaakt zou wat mij betreft niet meer moeten mogen”, aldus Spies die stelt: „De burgemeesters in Nederland zouden dat echt zeer toejuichen als we zo snel mogelijk een verbod op dat zware knalvuurwerk krijgen in Nederland.”

Ze pleit nadrukkelijk niet voor een algemeen vuurwerkverbod. Siervuurwerk moet wel kunnen, vindt Spies. „Ik vind dat iedereen oud en nieuw mag vieren en mag genieten van het mooie schouwspel van het siervuurwerk.”