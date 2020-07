Burgemeesters veiligheidsregio’s nog een keer samen voor reces

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s komen maandagavond nog een keer samen om over de coronamaatregelen te praten en nemen daarna een aantal weken rust. Eind augustus willen de burgemeesters opnieuw samenkomen om over de bestrijding van corona te spreken. Het virus is volgens voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, namelijk nog niet het land uit. Hoe vaak ze daarna bij elkaar zullen komen is afhankelijk van hoe het met het aantal besmettingen gaat en of mensen zich aan de regels blijven houden.

Sinds de uitbraak van het coronavirus kwamen de 25 burgemeesters wekelijks bij elkaar in het provinciehuis van Utrecht. Zij adviseerden minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) over het beleid. Het is uniek dat het Veiligheidsberaad, zoals de samenstelling heet, in deze crisisstructuur al zoveel weken samenkomt om te vergaderen. Maar volgens Bruls vraagt het wekelijkse beraad veel van de burgemeesters en gaat ook het andere beleid naast corona „gewoon door”.

Een van deze andere onderwerpen is het demonstratieverbod voor tractoren op openbare wegen. In Groningen, Drenthe en Friesland loopt het verbod maandag om 07.00 uur af. De noordelijke veiligheidsregio’s maakten zondag bekend het demonstratieverbod niet te verlengen.

Er gelden nu nog demonstratieverboden voor tractoren in de regio IJsselland en in de gemeente Nijmegen. Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad kondigde zondag aan om het onderwerp maandagavond te willen bespreken met de 25 veiligheidregio’s.