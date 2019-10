Burgemeesters tegen beeld ‘foute politie’

De burgemeesters van elf gemeenten in de regio Den Haag nemen „met kracht afstand” van de suggestie dat er structurele misstanden zijn binnen de politie in deze regio. In een gezamenlijke verklaring dinsdag reageren ze op een klacht van zeker twintig maatschappelijke groeperingen en enkele politieke partijen in de gemeenteraad van Den Haag over discriminatie en zelfs racisme waaraan agenten zich schuldig zouden maken. Ze vinden het „verwerpelijk en gevaarlijk” als de integriteit van de politie voortdurend in twijfel wordt getrokken.

De burgemeesters zeggen dat ze zich er bewust van zijn dat ook bij de politie fouten worden gemaakt. Ze vinden dat die zaken moeten worden erkend, dat ervan moet worden geleerd en dat zo nodig maatregelen en eventueel excuses moeten volgen. „In onze ogen is echter geen sprake van een verziekte cultuur waarin de leiding weg zou kijken.” Ze wijzen erop dat juist wel lering is getrokken uit incidenten en dat de politie veel heeft geïnvesteerd in een diverse organisatie.

Het gaat om de burgemeesters van Delft, Leiden, Zoetermeer, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar, Westland, Gouda en Den Haag.