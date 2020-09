Burgemeesters ’s middags bijeen in Veiligheidsberaad

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio komen maandagmiddag al bijeen in Utrecht om te praten over maatregelen tegen corona. De bijeenkomst is vervoegd door de ingelaste persconferentie van premier Mark Rutte en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge in de avond. Doorgaans vergaderen de burgemeesters die het kabinet adviseren over mogelijke regelingen in de avond.

De vergadering begint om 16.00 uur op het provinciehuis van Utrecht en duurt tot ongeveer 18.00 uur. Na afloop is er een persmoment. Een uur later begint de persconferentie van het kabinet.

Op de agenda van de burgemeesters staat onder meer mondkapjes voor mensen met contactberoepen en plastic gezichtsbeschermers voor bedienend personeel in de horeca. Dat heeft Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, laten weten. Bruls verwacht dat de maatregelen in elk geval zullen worden ingevoerd in een aantal veiligheidsregio’s waar de ontwikkeling van het coronavirus zorgwekkend is. Het is ook mogelijk dat ze landelijk gaan gelden.

De burgemeesters gaan ook praten over uitbreiding van de registratieplicht. Het plan is dat iedereen overal in openbare, publieke ruimtes zijn naam en telefoonnummer achterlaat, zodat de GGD bij een eventuele besmetting makkelijker bron- en contactonderzoek kan doen. Nu is het vaak moeilijk om alle betrokkenen terug te vinden.

Besproken wordt tevens of Nederland niet te klein is voor regionale maatregelen. Sommige burgemeesters vinden het beter om landelijk de teugels strakker aan te halen, ook al worden dan ook regio’s getroffen waar het nog goed gaat.