Burgemeesters pleiten voor landelijk messenverbod

Een ruime meerderheid van burgemeesters pleit voor een landelijk messenverbod voor jongeren. Ruim 70 procent van de door de NOS ondervraagde burgemeesters is voorstander van een messenverbod. VVD en CDA in de Tweede Kamer zijn positief over een ruimer verbod op steekwapens.

In een aantal gemeenten, waaronder sinds vorige week Zaanstad, geldt al een verbod op het dragen van gevaarlijke voorwerpen zoals messen en slagwapens. Maar de burgemeesters denken dat het duidelijker is om in het hele land één lijn te trekken, meldt de NOS op basis van een enquête die door 194 burgemeesters is ingevuld.

Van de ondervraagde burgemeesters is 22 procent voorstander van een verbod op het dragen van messen, 14 procent is voorstander van een verkoopverbod. Daarbij is 36 procent voor een messenverbod in combinatie met een verbod op het verkopen van messen.

Om het messenverbod in hun gemeente te kunnen handhaven, verwachten burgemeesters veel resultaat van kluisjescontroles op scholen. Bijna 80 procent van de burgemeesters die voorstander zijn van een verbod, ziet dat als een effectief middel. Daarnaast denkt 58 procent dat preventief fouilleren op straat helpt om het messenverbod te kunnen handhaven.

Het CDA steunt „een verbod om messen te dragen of voor de hand te hebben op de openbare weg. Voor jongeren én ouderen. Nog belangrijker vinden we het handhaven. Veel van wat mensen op straat bij zich hebben, mag namelijk al niet. Daarom willen wij een verruiming van de mogelijkheid om preventief te fouilleren. Dan kun je optreden voordat het mis gaat.”

De VVD wil snel in debat met justitieminister Ferd Grapperhaus. „Jongeren die met messen op zak lopen is echt een escalerend probleem. Een uitbreiding van de lijst met verboden messen lijkt me logisch. Waarom zou je in het jungleloze Nederland een machete moeten kunnen kopen? Een aantal winkels geeft al een goed voorbeeld. In de Kamer zullen we bespreken of en hoe we dat landelijk vervolg moeten geven”, laat Kamerlid Jeroen van Wijngaarden weten.