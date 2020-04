‘Burgemeesters moeten oppassen voor overbelasting’

Burgemeesters moeten waken voor overbelasting. Dat gevaar dreigt doordat ze door de coronacrisis veel extra uren maken, zegt de voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters Liesbeth Spies tegen het MAX Ouderenjournaal.

„Het is helemaal niet stoer om vier, acht, twaalf weken aan een stuk door topsport te bedrijven. Dat houdt niemand vol, de intensivecarearts niet, de onderwijsgevende niet, en ook de burgemeester niet”, aldus Spies. „Draag tijdig taken over aan de locoburgemeester of aan wethouders.”

Spies is zelf burgemeester van Alphen aan den Rijn. Ze zegt dat burgemeesters moeten schakelen tussen twee belangrijke taken: verbinden en handhaven.

Het genootschap heeft alle leden gemaild dat ze op zichzelf moeten passen. „Het is voor niemand goed om 24 uur per dag 7 dagen in de week te werken. Herken de signalen en pak op tijd je rust”, aldus Spies.