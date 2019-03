Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en burgemeester Pauline Krikke van Den Haag lopen vrijdagavond mee in de stille tocht in Utrecht. Dat hebben hun woordvoerders laten weten. De tocht wordt gehouden voor de slachtoffers van de aanslag in Utrecht afgelopen maandag.

De tocht begint om 19.00 uur bij het Jaarbeursplein en gaat naar het 24 Oktoberplein, waar de aanslag was. Drie mensen kwamen om het leven.