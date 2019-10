Burgemeesters kunnen gamen en leren met app

Voor burgemeesters is er nu een speciale app. Het gaat om een game waarin „diverse relevante en interessante onderwerpen” aan de orde komen. Doel is de parate kennis en kunde van burgemeesters op een „speelse en spannende manier” te vergroten. De BurgemeestersApp is een initiatief van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

De app wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe onderwerpen en games, belooft de appontwikkelaar. Het eerste thema gaat over de rol van de burgemeester bij een crisis. Er komen dan verschillende dilemma’s en vragen voorbij, gebaseerd op voorbeelden uit het verleden. De game begint in de burgemeesterskamer.

Zo is er een vraag welke staatssecretaris beslist wat er gebeurt met een bij Texel aangespoelde bultrug, maar ook wat het verschil is tussen een noodbevel en een noodverordening en welke redenen er zijn om een demonstratie te kunnen verbieden.

Overigens is de app ook beschikbaar (in iOS en Android) voor niet-burgemeesters.